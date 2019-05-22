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Эксперт ООН заявил о высочайшей вероятности начала ядерной войны со времен Второй мировой

В настоящий момент фиксируется самая высокая вероятность начала ядерной войны со времен Второй мировой. С таким заявлением выступила глава Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван, которую цитирует издание Business Insider.
Эксперт ООН заявил о высочайшей вероятности начала ядерной войны со времен Второй мировой

Эксперт подчеркивает, что абсолютно все страны, обладающие ядерным вооружением, приступили к активной модернизации своего грозного арсенала. Традиционные соглашения о контроле над ядерным оружием не действуют, а новейшие технологии в сочетании с использованием вооруженных групп и частных наемников многократно повышают риски возникновения ядерного конфликта. При этом грани между нападением и обороной становятся все более размытыми.

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Автор: Семчишина Ирина
Сегодня, 17:58


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