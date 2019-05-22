В 71-летнем возрасте скончалась актриса Женевьев Уэйт
В 71-летнем возрасте из жизни ушла южноафриканская актриса Женевьев Уэйт. Согласно материалам издания Hollywood Reporter, смерть настигла певицу и композитора в ее доме в Лос-Анджелесе.
Источники не раскрывают подробности и причины смерти Женевьев Уэйт, неизвестно и то, где и когда будут проходить проводы знаменитости. У покойной 71-летней артистки остались двое детей, при этом ее дочь Бижу пошла по стопам матери и связала свою жизнь с кинематографом. В частности, она успела сняться во второй части фильма “Хостел”, а также появлялась в сериале CSI.
Публике Женевьев Уэйт запомнилась по множеству образов, к примеру, в конце 1960-х она исполнила одну из ведущих ролей в ленте “Джоанна”, затем последовали роли в фильмах “Майра Брекинридж” и “Двигай. Кроме того, в 1974 году мир увидел первый музыкальный альбом артистки, а в развитии сольной карьеры ей помогал Джон Филлипс, с которым звезда состояла в браке более десяти лет.