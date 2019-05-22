EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Культура

В 71-летнем возрасте скончалась актриса Женевьев Уэйт

В 71-летнем возрасте из жизни ушла южноафриканская актриса Женевьев Уэйт. Согласно материалам издания Hollywood Reporter, смерть настигла певицу и композитора в ее доме в Лос-Анджелесе.
В 71-летнем возрасте скончалась актриса Женевьев Уэйт

Источники не раскрывают подробности и причины смерти Женевьев Уэйт, неизвестно и то, где и когда будут проходить проводы знаменитости. У покойной 71-летней артистки остались двое детей, при этом ее дочь Бижу пошла по стопам матери и связала свою жизнь с кинематографом. В частности, она успела сняться во второй части фильма “Хостел”, а также появлялась в сериале CSI.

Публике Женевьев Уэйт запомнилась по множеству образов, к примеру, в конце 1960-х она исполнила одну из ведущих ролей в ленте “Джоанна”, затем последовали роли в фильмах “Майра Брекинридж” и “Двигай. Кроме того, в 1974 году мир увидел первый музыкальный альбом артистки, а в развитии сольной карьеры ей помогал Джон Филлипс, с которым звезда состояла в браке более десяти лет.

Читайте также: Писатель Алексей Иванов сравнил промышленный Манчестер и Челябинск

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 18:01


Читайте также
Станислав Садальский называет отравление вероятной причиной
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу
В возрасте 80 лет ушла из жизни артистка Нелли Корниенко
Принц Уильям и Кейт Миддлтон навестили новорожденного сына
Сергей Соседов заподозрил “Евровидение” в накрутке голосов
Скончалась звезда сериала "Твин Пикс" Пегги Липтон
Лоза назвал фильм «Т-34» подходящим для любителей «Годзиллы»
Настасья Самбурская помогла установить памятник Татьяне
В Сеть «утекли» спойлеры к финалу «Игры престолов»
Отсутствовшая из-за проблем со здоровьем Татьяна Доронина
Сергей Лазарев намерен привезти «Евровидение-2020» в Сочи
Отец финалиста шоу “Голос. Дети” Валерия Кузакова рассказал
Добавление комментария
Последние новости
22.05, 22:00 Учёные выяснили, как в процессе эволюции плавники
22.05, 21:00 “Ты уже бабка”: Вера Брежнева ответила на критику о
22.05, 20:14 Ольга Орлова перечислила достоинства женщин старше 40 лет
22.05, 20:05 Откровенные фотографии Ольги Серябкиной жестко
22.05, 20:00 Настя Задорожная опубликовала фото с обнимающим её
22.05, 19:56 NASA предлагает всем желающим отправить своё имя на Марс
22.05, 19:49 В ДНР причастного к убийству “Гиви” местного жителя
22.05, 19:47 УАЗ «Хантер» стал полноценным грузовиком
22.05, 19:30 Австралийские ученые вплотную подошли к созданию
22.05, 19:28 “Будет тихой и без прессы”: Андрей Чадов ответил на
22.05, 19:22 Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили на прогулке после
22.05, 19:16 Моника Беллуччи перевоплотилась в блондинку ради новой
22.05, 19:08 Тина Канделаки высказалась о болезни “не алкоголика”
22.05, 19:01 “За казино и проституцию”: В Верховную Раду готова
22.05, 19:00 Эвелина Блёданс организовала пикник в "Царицыно" в
22.05, 18:51 Сергей Сафронов долго скрывал роман с ассистенткой,
22.05, 18:45 Ученые: Сокращение выбросов снизило число астматиков в
22.05, 18:37 Сын Вилли Токарева отказался говорить о госпитализации
22.05, 18:29 Медики заявили о негативном влиянии хлеба на зрение
22.05, 18:20 Дебютировал первый напечатанный на 3D-принтере гиперкар