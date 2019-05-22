Адвокат прокомментировал слухи о разводе Алексея Улюкаева
Слухи о разводе Алексея Улюкаева прокомментировала адвокат осужденного. По словам правозащитницы, она не знает о бракоразводном процессе своего подзащитного.
Информацию о том, что супруги Улюкаевы решили развестись, журналистам ТАСС сообщил собственный источник. Никаких подробностей инсайдер озвучивать не стал, правда подчеркнул, что данная ситуация негативно влияет на моральное и психологическое состояние бывшего министра. Как отметила журналистам издания РИА Новости адвокат Лариса Каштанова, ей о разводе Улюкаева ничего не известно. Также сообщается, что информации о таком делопроизводстве нет в базе данных столичных судов.
Алексей Улюкаев находится в местах лишения свободы. Два года назад министра осудили за получение взятки на 8 лет колонии строго режима и штрафу в 130 миллионов рублей. Своей вины министр не признал, он считает, что стал жертвой спланированной провокации. Осужденный трудится в библиотеке, руководит литературным кружком и занимается написанием стихов. Бывший министр женат на Юлии Сергеевне Хряпиной. Его супруге 36 лет, она младше мужа на 27 лет.