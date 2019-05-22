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Здоровье

Медики заявили о негативном влиянии хлеба на зрение

Употребление хлеба на регулярной основе может оказывать негативное влияние на зрение. Соответствующее заявление озвучили диетологи, призвав ограничить количество этого продукта в повседневном рационе.
Медики заявили о негативном влиянии хлеба на зрение

Причиной отрицательного воздействия является наличие в его составе рафинированного крахмала, что особенно касается белых сортов. Впоследствии поджелудочная железа начинает более активными темпами производить инсулин, что в долгосрочной перспективе грозит проявлением близорукости.

Негативный эффект на зрение оказывает и частое употребление кофе. Напиток в состоянии становиться причиной сужения сосудов, на фоне чего ухудшается процесс кровообращения, передает "ПолитЭксперт". Среди других продуктов, способных навредить зрению, медики выделяют газированные напитки, угощения из фаст-фуда и алкоголь. Кроме того, виновником плохого зрения может являться дефицит витаминов.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 18:29


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