После провального выступления в финале "Евровидения" Мадонну обвинили во лжи
На недавно прошедшем в Тель-Авиве финале международного конкурса «Евровидение» специальным гостем была американская певица Мадонна, исполнившая две композиции. Вокал 60-летней исполнительницы разочаровал многих её поклонников, но опубликованное позже в Сети отредактированное видео выступления окончательно огорчило фанатов, обвинивших поп-идола во лжи.
Мадонна, согласившаяся в качестве специального гостя выступить в финале конкурса «Евровидение», получила изрядную долю критики от своих фанатов, не оценивших ни её вокал, ни «пиратский» костюм с повязкой на глазу. Многие с разочарованием отмечали, на фоне молодых конкурсантов голос певицы звучал «безжизненно». При этом размещённое на странице в соцсети видео вообще вызвало крайнее возмущение поклонников.
Некоторые в комментариях к публикации написали, ролик отредактирован и в нём уже не слышно ни «ляпов» с непопаданием в ноты, ни дрожи в голосе. При этом в «живом» концерте всё это присутствовало и теперь видео выглядит «лживым и лицемерным», а попытка скрыть недостатки – «неуверенной и раздражающей».