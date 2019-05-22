Ученые: Сокращение выбросов снизило число астматиков в Лос-Анджелесе
После снижения в американском городе Лос-Анджелес выбросов углекислого газа в населенном пункте сократилось число астматиков. Соответствующие выводы сделаны учеными по итогам проведенного исследования.
В ходе своей работы ученые проанализировали данные об уровне смога над Лос-Анджелесом, охватывая период с 1993 года по 2014. Систематизировав полученные результаты, эксперты заметили, что в районах города и пригороде, где в течение последнего времени уровень выбросов сократился на 20-40%, отмечался наиболее низкий процент детей, страдающих от астмы.
Выводы исследователей говорят в пользу того, что сокращение выбросов CO2 возымеет положительный эффект не только в долгосрочной перспективе, а уже сейчас. Благодаря такому шагу можно улучшить здоровье граждан, а также сократить затраты на лечение хронических недугов, передает онлайн-портал “Машины и механизмы”.