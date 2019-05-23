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Шоу-бизнес

Дима Билан мечтает в третий раз оказаться на сцене “Евровидения”

Отечественный исполнитель Дима Билан признался, что мечтает оказаться на сцене “Евровидения” в третий раз. Испытать удачу артист может попытаться уже в следующем году.
Дима Билан мечтает в третий раз оказаться на сцене “Евровидения”

О своих мыслях относительно “Евровидения” Дима Билан рассказал во время интервью на Love Radio. Артист признался, что не против в третий раз испытать удачу и появиться на сцене песенного конкурса. В частности, исполнитель отметил, что он получал много соответствующих просьб, в том числе со стороны иностранных поклонников. При этом Билан убежден, что европейская публика примет его с радостью и восторгом.

Прежде артист дважды “штурмовал” “Евровидение”, и последний раз оказался успешным. В 2008 году ему удалось завоевать первое место. Однако в тот период система голосования отличалась, и победителя выбирали зрители, в то время как сейчас не меньшую роль в этом играют члены жюри.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 05:00


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