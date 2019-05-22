Сергей Сафронов долго скрывал роман с ассистенткой, ставшей его второй женой
Знаменитый иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, как скрывал от родных братьев любовный роман со своей ассистенткой, ставшей впоследствии его второй женой. Некоторыми подробностями артист поделился в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» в эфире «Русского радио».
По словам Сергея Сафронова, свой роман с ассистенткой Екатериной он скрывал достаточно долго, причем никто из близких о нем не догадывался. Молодые люди прятались по номерам, бегали друг к другу и закрывались в комнате на цепочку, чтобы не попасться. Был случай, когда возлюбленная пришла в комнату артиста и внезапно в гости нагрянули его братья. Она была вынуждена больше часа стоять за занавеской, пока артист обсуждал с родственниками текущие планы. Тогда будущая супруга удивила Сафронова своей выдержкой.
Артист признался, что в последнее время похудел на 11 килограммов. Произошло это после того, как он увидел, что стрелка на весах достигает отметки в 100 килограммов. Ради похудения Сергей Сафронов отказался от посещения ресторанов быстрого питания. Правда, раз в неделю может сделать исключение. Он покупает себе огромную порцию куриных ножек и просто пожирает ее.
К слову, на своей ассистентке Сергей Сафронов женился в 2018 году. В сентябре у пары родилась дочь. С бывшей супругой Марией и детьми от первого брака артист сохранил хорошие отношения.