Эвелина Блёданс организовала пикник в "Царицыно" в поддержку "солнечных детей"
Отечественная актриса театра и кино, певица и телеведущая Эвелина Блёданс занимается организацией пикника для «солнечных детей» в «Царицыно». Мероприятие, на которое приглашены многочисленные знаменитости, запланировано на 25 мая.
Эвелина Блёданс не только известная актриса и медийная личность, но и мать «солнечного» ребёнка. 7-летний сын артистки Семён родился с синдромом Дауна, поэтому она много времени посвящает решению проблем именно таких детей, питаясь привлечь к ним внимание общественности. Так, 25 мая Блёданс приглашает всех желающих на пикник, который пройдёт на территории столичного музея-заповедника «Царицыно».
Среди гостей мероприятия, организованного созданным Эвелиной Блёданс благотворительным фондом, будут присутствовать российские политики, звёзды кино и эстрады. Своё участие подтвердили: телеведущий Андрей Малахов, депутат Денис Кравченко, украинская исполнительница Ани Лорак, актриса Елена Захарова, певица и музыкант Диана Арбенина и многие другие.