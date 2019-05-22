Тина Канделаки высказалась о болезни “не алкоголика” Порошенко и президентстве Зеленского
Отечественная телеведущая Тина Канделаки откровенно высказалась о Петре Порошенко и его болезни, а также оценила президентство Владимира Зеленского. Также звезда ответила на вопрос о том, собирается ли становиться президентом Грузии.
Как объяснила Тина Канделаки, она общалась с человеком, имеющим личное знакомство с Порошенко, не являясь при этом его другом. Оказалось, что алкозависимость экс-президента Украины является “медиа-клише”, а в действительности он страдает от диабета, и некоторые решения принимались под влиянием того, что ему становилось плохо. Зеленского Канделаки не считает “клоуном” или “смешным мальчиком”, отмечая, что он давно ведет собственный бизнес и неплохо в этом разбирается. Свое состояние, достигающее, по словам телеведущей, порядка 50-60 млн долларов, новый глава Украины заработал самостоятельно, и не только шутками или ведением каких-то праздников.
Говоря о президентских способностях Зеленского, журналистка рассказала “КП”, что умный человек может быстро учиться. Неплохо события на Украине, происходящие сейчас, отражает сериал “Слуга народа”, который Канделаки посоветовала посмотреть. Также она добавила, что кампании, подобной той, что была у команды Зеленского, она прежде не видела.
Сама становиться президентом Грузии Канделаки не планирует, но Ксению Собчак, когда та пошла на выборы, поддерживала, считая хорошим знаком, когда женщины начинают проявлять политические амбиции.