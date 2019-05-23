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Политика

Российский транспортер ПТС-4 высоко оценили в Индонезии

Российский транспортер ПТС-4 высоко оценили в Индонезии. Как выяснилось, государство имеет на вооружении устаревшие модели, которые выпускались во времена СССР.
Российский транспортер ПТС-4 высоко оценили в Индонезии

В Индонезии, несмотря на то, что выпускалась техника в середине прошлого столетия, продолжают поддерживать ее в рабочем состоянии, однако признаются, что рано или поздно им придется подумать о ее замене. Именно этим и объясняется интерес к российским машинам. Экспертов издания Indomiliter.com привлек транспортер ПТС-4, который получил ряд серьезных улучшений в сравнении с предыдущими моделями. Новое техническое средство способно транспортировать по воде 18 тонн груза, в то время как более ранние образцы могли перевозить от 5 до 10 тонн.

Новый ПТС-4 достигает скорости в 60 километров в час на суше. По воде она составляет 15 километров в час. Модель оснащена 840-сильным двигателем. При этом техника укомплектована закрытой пулеметной установкой на 12,7 мм с боекомплектом в 400 патронов. Одним из главных преимуществ транспортера считается то, что он бронирован.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 06:00


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