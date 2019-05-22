“За казино и проституцию”: В Верховную Раду готова баллотироваться новая партия “Демократическая секира”
На Украине образовалась новая партия “Демократическая секира”, чьи представители намереваются баллотироваться в Верховную Раду в рамках внеочередных выборов. Соответствующее объединение зарегистрировал Минюст страны.
Об официальной регистрации представители “Демократической секиры” заявили на странице в Facebook. Чтобы получить признание на законном уровне, членам партии пришлось собрать 12 тысяч подписей по всей стране. Также представители объединения объявили о сборе средств, которые будут направлены на развитие работы партии.
По данным СМИ, в прошлом партия имела название “Демократическая орда”, а ее руководителем выступал Игорь Щедрин. Ключевым инструментом деятельности объединения называли “троллинг”, а поддержку ему высказывали многие украинские блогеры и бизнесмены. Характер у партии “праволиберальный”, она выступала за легализацию в стране проституции и казино, а также декриминализацию наркотиков и ослабления в сфере оружейного законодательства.