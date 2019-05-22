Австралийские ученые вплотную подошли к созданию эффективного препарата для лечения туберкулеза
Австралийские ученые провели научное исследование, по результатам которого вплотную приблизились к созданию нового и более эффективного препарата для лечения туберкулеза. Статья о проведенной работе появилась на страницах научного издания Nature Communications.
Как сказано в научной публикации, ученым удалось идентифицировать ферменты, которые провоцируют туберкулез. Исследование проведено в Австралийском национальном университете. По словам исследователей, им удалось раскрыть загадку появления кофактора F420, который помогает ферментам ускорять биохимические реакции. Выявить его удалось в бактерии Mycobacterium tuberculosis, которая вызывает туберкулез, при этом она не синтезируется в организме человека. Разгадать загадку специалисты пытались несколько лет, однако получить результат смогли только теперь.
Идентификация ферментов, участвующих в создании кофактора, позволит ученым значительно продвинуться в лечении туберкулеза и наконец, создать самое эффективное средство, позволяющее бороться с заболеванием. При этом ученые говорят, что новые препараты будут естественными и более безопасными для организма.