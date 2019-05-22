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Шоу-бизнес

Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили на прогулке после слухов о расставании

Ирина Шейк и Брэдли Купер замечены во время совместной прогулки в Калифорнии, США. Появление пары произошло после новости в СМИ о том, что модель и голливудский актер расстались.
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили на прогулке после слухов о расставании

О том, что Купер и Шейк по-прежнему вместе, сообщила поклонница актера на своей странице в Instagram. Она поделилась снимком в компании звезды Голливуда и заявила, что встретила его недавно на улице. Режиссер ленты “Звезда родилась” остановился и согласился сделать селфи на телефон фанатки, а также обменялся с ней несколькими репликами.

В комментариях появились вопросы о том, был ли Брэдли Купер в сопровождении Ирины Шейк и их дочери, на что автор публикации дала положительный ответ, отметив, что они прогуливались втроем. Она пыталась заговорить с российской моделью, но актер переключил внимание на себя и позволил возлюбленной с наследницей оторваться вперед. Фанатка добавила, что Купер выглядел счастливым, а ее слова многие восприняли как опровержение слухов о расставании звездной пары.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 19:22


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