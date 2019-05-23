"Я хотел тактильных ощущений": Элтон Джон признался, что был девственником до 23 лет
Британский певец и композитор Элтон Джон посетил премьерный показ фильма «Rocketman», рассказывающий о его жизни и нелёгком пути к славе. Он подтвердил правдивость сцен, показанных в байопике, в частности, факт, что оставался невинным до 23 лет.
Элтон Джон после просмотра «Rocketman» восторженно отозвался о моменте, показывающем его первую интимную близость. Певец давно не скрывает сексуальной ориентации, считая ненужным утаивать от себя и общественности то, что он является геем. Поэтому в фильме и показана сцена первого сексуального опыта сэра Элтона, произошедшая в Сан-Франциско, когда певцу было 23 года. До тех пор он был девственником, хотя давно хотел любви и «тактильных ощущений», но при этом тщательно выбирал партнёра.
Композитор говорит, актёры очень натурально сыграли роли, показав страсть. Кроме того, Элтон Джон заметил, ему приятно, что именно его история вдохновила продюсеров на съёмку любовной сцены.