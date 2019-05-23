EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

"Я хотел тактильных ощущений": Элтон Джон признался, что был девственником до 23 лет

Британский певец и композитор Элтон Джон посетил премьерный показ фильма «Rocketman», рассказывающий о его жизни и нелёгком пути к славе. Он подтвердил правдивость сцен, показанных в байопике, в частности, факт, что оставался невинным до 23 лет.
"Я хотел тактильных ощущений": Элтон Джон признался, что был девственником до 23 лет

Элтон Джон после просмотра «Rocketman» восторженно отозвался о моменте, показывающем его первую интимную близость. Певец давно не скрывает сексуальной ориентации, считая ненужным утаивать от себя и общественности то, что он является геем. Поэтому в фильме и показана сцена первого сексуального опыта сэра Элтона, произошедшая в Сан-Франциско, когда певцу было 23 года. До тех пор он был девственником, хотя давно хотел любви и «тактильных ощущений», но при этом тщательно выбирал партнёра.

Композитор говорит, актёры очень натурально сыграли роли, показав страсть. Кроме того, Элтон Джон заметил, ему приятно, что именно его история вдохновила продюсеров на съёмку любовной сцены.

Читайте также: Дима Билан мечтает в третий раз оказаться на сцене “Евровидения”

Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 06:30


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Алла Пугачева назвала Валерия Меладзе виновным в ее провале
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 08:12 "Ноутбук хаоса" с самыми опасными вирусами продадут на
23.05, 08:09 Названы три причины развития хронической болезни почек
23.05, 08:05 Станислав Садальский высмеял новомодную диету с
23.05, 07:56 Ученые: Огромные океаны превратили Венеру в безжизненный
23.05, 07:55 Женщины-актрисы в «Игре престолов» разговаривают в три
23.05, 07:48 Виктория Лопырева проигнорировала советы поклонников и
23.05, 07:43 Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на
23.05, 07:35 Эксперты составили ТОП-10 лучших летних шин
23.05, 07:34 Названы победители премии «Международный двигатель
23.05, 07:25 Мать Децла сообщила о замене замков в квартире после
23.05, 07:23 Королевский биограф: Друзья принца Гарри ревнуют его к
23.05, 07:12 На рынке России стартуют продажи смарт-часов Huawei
23.05, 07:11 Ани Лорак рассказала о жизни после развода и новой любви
23.05, 07:03 Проповедник: Конец света наступит на Земле 9 июня
23.05, 07:00 Автомобили General Motors начнут обновляться удаленно к
23.05, 06:44 Смартфон Vivo Z5X с батареей на 5 000 мА•ч дебютирует
23.05, 06:30 "Я хотел тактильных ощущений": Элтон Джон признался, что
23.05, 06:00 Российский транспортер ПТС-4 высоко оценили в Индонезии
23.05, 05:00 Дима Билан мечтает в третий раз оказаться на сцене
23.05, 04:00 После провального выступления в финале "Евровидения"