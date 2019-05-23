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Авто

Автомобили General Motors начнут обновляться удаленно к 2023 году

Автомобили General Motors начнут обновляться удаленно через сети интернет уже к 2023 году. Такую информацию озвучил глава корпорации Марк Ройс на презентации новой платформы Cadillac CT5.
Автомобили General Motors начнут обновляться удаленно к 2023 году

Инновационная технология ляжет в основу всех автомобилей компании нового поколения, в числе которых и электромобили. Сообщается, что алгоритм способен обрабатывать до 4,5 терабайт информации в час. Система получила защиту с высокоскоростным беспроводным интернетом, что позволяет в режиме реального времени обновлять все электронные сервисы и другие функциональные возможности машины на протяжении всего срока эксплуатации. Выглядит это так, как только разрабатывается обновление той или иной опции, водитель может подключиться к интернету и обновить функцию до последней версии.

В настоящий момент неизвестно, какие именно сервисы будут обновляться в машинах General Motors. Как сообщалось ранее, подобная опция не коснется критических для безопасности транспортного средства систем, например, таких как тормоза. Ожидается, что инновационную технологию внедрят в новый Cadillac CT5 производство, которого запустят в конце 2019 года.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 07:00


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