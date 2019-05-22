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Шоу-бизнес

Моника Беллуччи перевоплотилась в блондинку ради новой фотосессии

Итальянская актриса Моника Беллуччи перевоплотилась в блондинку ради участия в новой фотосессии. Нетипичный для себя образ 54-летняя звезда примерила в рамках съемки для издания SOON Magazine.
Моника Беллуччи перевоплотилась в блондинку ради новой фотосессии

В своем профиле в Instagram Моника Беллуччи поделилась снимком, где она в прозрачном платье и с белыми локонами позирует перед камерой на фоне панорамного окна. Актриса уточнила, что съемка проходила в мае этого года для глянцевого журнала. На странице SOON Magazine тоже появился кадр с фотосессии с участием знаменитости, где можно лучше рассмотреть образ Беллуччи.

В комментариях многие фолловеры отметили, что актриса выглядит одинаково потрясающе вне зависимости о того, какой цвет волос выбрала. Часть юзеров подчеркнули, что с годами красота и шарм кумира становятся более очевидными, а публикации собрали тысячи “лайков”.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 19:16


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