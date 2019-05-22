“Будет тихой и без прессы”: Андрей Чадов ответил на слухи о скорой свадьбе с Анастасией Виноградовой

Отвечая на появившиеся в СМИ слухи, Андрей Чадов пояснил, что задавать подобных вопросов ему не стоит. Если он и решит связать себя узами брака, церемония окажется тихой и не предусматривает наличия прессы. Актер отметил, что с Виноградовой распишется, когда “Богу будет угодно”. Также журналу “Караван историй” звезда отечественного кино признался, что пока не думает о детях и даже рад, что все еще не обзавелся потомством. Сперва артист желает “встать на ноги” в материальном плане, чтобы в будущем его семья ни в чем не нуждалась. Прежде у Чадова не было того, с кем он готов завести потомство, а еще он считает важным, чтобы его дети росли с отцом и матерью и потом не страдали из-за развода родителей.В то же время Анастасию Виноградову артист для себя называет “лучиком света” и признается, что впервые любимый человек готовит ему борщи. Актер ощущает, что дома его ждут, но добавляет, что не пытается сделать из возлюбленной домохозяйку, постоянно сидящую у плиты.

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Автор: Марина Вебер

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