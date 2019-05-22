Настя Задорожная опубликовала фото с обнимающим её Гариком Харламовым
Отечественная киноактриса, певица и телеведущая Настя Задорожная новой публикацией в Instagram спровоцировала разговоры о романе с шоуменом Гариком Харламовым. На фото артисты стоят в объятиях друг друга, из чего многие пришли к выводу об изменах ведущего супруге, актрисе Кристине Асмус.
«Интимная» поза и «довольное» выражение лица Гарика Харламова, стоящего в объятьях Насти Задорожной, заставили многих предположить наличие между ними романтических отношений. При этом в подписи к публикации артистка написала, что они друзья и обнявшись в течение 15 минут пытаются вспомнить, с чего начиналась их дружба и когда это было.
Ранее супруга Харламова Кристина Асмус в соцсети признавалась, к кому ревнует её муж. Оказалось, что это визажист Наталья, с которой актриса проводит очень много времени, поэтому супруг и проявляет «недовольство», хотя чаще с пониманием относится к любым «издержкам профессии».