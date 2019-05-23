Смартфон Vivo Z5X с батареей на 5 000 мА•ч дебютирует уже 24 мая
Смартфон Vivo Z5X с батареей на 5 000 мА•ч дебютирует уже 24 мая. Такая информация появилась от индийского инсайдера Судханшу Амбхоре.
Сообщение о дате презентации было опубликовано в Twitter-аккаунте источника. По его словам, главным достоинством нового девайса будет его аккумуляторная батарея в 5 000 мА•ч и поддержка быстрой зарядки с мощностью в 19,25 Вт. Гаджет получит безрамочный дисплей на 6,53 дюйма. Других подробностей о новом смартфоне пока нет. Судя по фотографиям, которые появились в Сети, на тыльной стороне Vivo Z5X имеется тройной модуль основной камеры. Не исключено, что он рассчитан на 48 мегапикселей. На лицевой панели имеется вырез для фронтальной камеры.
Судя по информации об аккумуляторе девайса, он должен сохранять заряд достаточно долгий период времени. Впрочем, один из пользователей утверждает, что он играл на Vivo Z5X около 14 часов. За это время уровень заряда сократился до 13%.