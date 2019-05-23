На рынке России стартуют продажи смарт-часов Huawei Watch GT Active и Elegant
На рынке России официально стартуют продажи новых смарт-часов Huawei Watch GT Active и Elegant. Презентация устройств от китайского бренда проходила в марте этого года.
Huawei Watch GT Active и Elegant будут доступны для приобретения в торговых точках на территории РФ уже с 31 мая, однако оформить предзаказ желающие смогут начиная с 24 мая. Стоимость смарт-часов в версии Active составит не менее 13,5 тысячи рублей, в то время как за Elegant придется отдать 13 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что цена на данные “умные” часы в Европе выше соответственно на 50 и 30 евро, нежели у оригинальных Huawei Watch GT.
Huawei Watch GT Active и Elegant внешне имеют незначительные отличия от “донора”, изменения дизайна проявились лишь в оформлении корпуса и более значительном количестве цветов для ремешков. Кроме того, производитель увеличил время автономной работы смарт-часов до двух недель.