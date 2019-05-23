EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Технологии

На рынке России стартуют продажи смарт-часов Huawei Watch GT Active и Elegant

На рынке России официально стартуют продажи новых смарт-часов Huawei Watch GT Active и Elegant. Презентация устройств от китайского бренда проходила в марте этого года.
На рынке России стартуют продажи смарт-часов Huawei Watch GT Active и Elegant

Huawei Watch GT Active и Elegant будут доступны для приобретения в торговых точках на территории РФ уже с 31 мая, однако оформить предзаказ желающие смогут начиная с 24 мая. Стоимость смарт-часов в версии Active составит не менее 13,5 тысячи рублей, в то время как за Elegant придется отдать 13 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что цена на данные “умные” часы в Европе выше соответственно на 50 и 30 евро, нежели у оригинальных Huawei Watch GT.

Huawei Watch GT Active и Elegant внешне имеют незначительные отличия от “донора”, изменения дизайна проявились лишь в оформлении корпуса и более значительном количестве цветов для ремешков. Кроме того, производитель увеличил время автономной работы смарт-часов до двух недель.

Читайте также: Смартфон Vivo Z5X с батареей на 5 000 мА•ч дебютирует уже 24 мая

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 07:12


Читайте также
Производители смартфонов отказались от съемных аккумуляторов
Искусственный интеллект создал уникальный рецепт
Смарт-часы Lenovo Ego поступили в продажу с ценником в 29
Названы ключевые нововведения засекреченного iPhone 11
Журналисты назвали Топ-10 привычек пользователей, убивающих
Компания Xiaomi опустила цену смартфона Mi Mix 2S ниже 300
Сверхманевренный истребитель Су-30СМ показали на видео
Ошибка в Steam привела к бесплатной раздаче нескольких
Названы стоимость и дата выхода консоли Sony PlayStation 5
Опубликован постер флагмана Honor Magic 3 без кнопок и
Компания Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi
Российские разработчики создают высокоточную авиационную
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 08:12 "Ноутбук хаоса" с самыми опасными вирусами продадут на
23.05, 08:09 Названы три причины развития хронической болезни почек
23.05, 08:05 Станислав Садальский высмеял новомодную диету с
23.05, 07:56 Ученые: Огромные океаны превратили Венеру в безжизненный
23.05, 07:55 Женщины-актрисы в «Игре престолов» разговаривают в три
23.05, 07:48 Виктория Лопырева проигнорировала советы поклонников и
23.05, 07:43 Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на
23.05, 07:35 Эксперты составили ТОП-10 лучших летних шин
23.05, 07:34 Названы победители премии «Международный двигатель
23.05, 07:25 Мать Децла сообщила о замене замков в квартире после
23.05, 07:23 Королевский биограф: Друзья принца Гарри ревнуют его к
23.05, 07:12 На рынке России стартуют продажи смарт-часов Huawei
23.05, 07:11 Ани Лорак рассказала о жизни после развода и новой любви
23.05, 07:03 Проповедник: Конец света наступит на Земле 9 июня
23.05, 07:00 Автомобили General Motors начнут обновляться удаленно к
23.05, 06:44 Смартфон Vivo Z5X с батареей на 5 000 мА•ч дебютирует
23.05, 06:30 "Я хотел тактильных ощущений": Элтон Джон признался, что
23.05, 06:00 Российский транспортер ПТС-4 высоко оценили в Индонезии
23.05, 05:00 Дима Билан мечтает в третий раз оказаться на сцене
23.05, 04:00 После провального выступления в финале "Евровидения"