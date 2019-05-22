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Авто

УАЗ «Хантер» стал полноценным грузовиком

УАЗ «Хантер» стал полноценным грузовиком. Одобрение типа транспортного средства, которое меняет модель, уже получено ульяновскими разработчиками.
УАЗ «Хантер» стал полноценным грузовиком

Согласно документу, который опубликован на сайте Росстандарта, UAZ Hunter относится к транспорту категории N1G, из чего следует, что автомобиль сможет буксировать прицепы, не имеющие тормозной системы и масса которых не достигает 750 килограммов. Крепить подобные устройства к автомобилю предлагается при помощи тягово-специального оборудования. Технически допустимая максимальная масса такого автосостава не может превышать, по данным в ОТТС, 3 245 килограммов. Прием заказов на новые «Хантеры» уже стартовал. Производитель оценил экспедиционную версию модели в 994 000 рублей.

Внедорожник получил защиту рулевых тяг, силовые пороги и бамперы, а также электрическую лебедку, тягово-сцепное устройство, водоотталкивающую обивку и подогрев кресел. При этом в документе отмечается, что транспортные средства УАЗ 2924 не могут быть использованы для перевозки твердых бытовых отходов и мусора, а также специальных и опасных грузов.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 19:47


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