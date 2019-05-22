УАЗ «Хантер» стал полноценным грузовиком. Одобрение типа транспортного средства, которое меняет модель, уже получено ульяновскими разработчиками.
Согласно документу, который опубликован на сайте Росстандарта, UAZ Hunter относится к транспорту категории N1G, из чего следует, что автомобиль сможет буксировать прицепы, не имеющие тормозной системы и масса которых не достигает 750 килограммов. Крепить подобные устройства к автомобилю предлагается при помощи тягово-специального оборудования. Технически допустимая максимальная масса такого автосостава не может превышать, по данным в ОТТС, 3 245 килограммов. Прием заказов на новые «Хантеры» уже стартовал. Производитель оценил экспедиционную версию модели в 994 000 рублей.
Внедорожник получил защиту рулевых тяг, силовые пороги и бамперы, а также электрическую лебедку, тягово-сцепное устройство, водоотталкивающую обивку и подогрев кресел. При этом в документе отмечается, что транспортные средства УАЗ 2924 не могут быть использованы для перевозки твердых бытовых отходов и мусора, а также специальных и опасных грузов.