В ДНР причастного к убийству “Гиви” местного жителя приговорили к 12 годам
Суд самопровозглашенной ДНР вынес приговор местному жителю, который причастен к убийству комбата "Сомали" Михаила Толстых, известного как Гиви. Кроме того, мужчине вменяют шпионаж в пользу СБУ, а в тюрьме он проведет 12 лет.
Данные о завершении судебного разбирательства против подозреваемого предоставили 22 мая представители Министерства госбезопасности ДНР. Как утверждается, завербовать в ряды СБУ подсудимого смогли в ходе пересечения им линии соприкосновения. В период с 2016 года “шпион” посредством мессенджеров передавал украинским спецслужбам фото и видео с изображением важных объектов республики, в том числе административных зданий. Также он сообщал в СБУ о местоположении представителей силовых ведомств ДНР.
В ходе расследования местные правоохранители выяснили, что подозреваемый имел причастность к смерти Гиви, убитого в 2017 году.