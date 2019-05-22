NASA предлагает всем желающим отправить своё имя на Марс

Специалисты NASA рассказывают о новой возможности для любого человека, мечтающего побывать на Красной планете. Кроме того, что на Марс отправится чип с именем, человек также получит специальный талон пассажира, который станет сувениром и возможностью похвастаться перед родными и друзьями «путешествием» в космос.Таким оригинальным образом в NASA решили проинформировать о новой программе агентства, в рамках которой на Марс отправится аппарат, собирающий данные о планете. В ходе миссии специалисты изучат переданные марсоходом данные, выявляя следы возможной жизни, анализируя климатические условия и происходящие природные процессы.

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Автор: Шевцова Наталья

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