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Шоу-бизнес

Ольга Орлова перечислила достоинства женщин старше 40 лет

Отечественная телеведущая Ольга Орлова решила перечислить преимущества женщин, перешагнувших возрастной рубеж в 40 лет. Соответствующий пост 41-летняя звезда разместила в Instagram.
Ольга Орлова перечислила достоинства женщин старше 40 лет

В своем профиле Ольга Орлова рассказала, что недавно обсуждала с подругой женский возраст. В частности, в последнее время ведущая “Дома-2” часто слышит от мужчин об их заинтересованности девушками постарше, и ей стало интересно, почему так происходит. В итоге звезда пришла к выводу, что хотя более юные дамы и имеют преимущество в виде молодого тела, у женщин за 40 тоже немало достоинств.

К примеру, таких представительниц прекрасного пола Ольга Орлова считает более мудрыми и способными адекватно реагировать на “заскоки” мужчин. Кроме того, дамы старше 40 лет, к коим относится и сама ведущая “Дома-2”, обычно опытнее в интимной жизни. У своих фолловеров певица поинтересовалась, что они думают по этому поводу.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 20:14


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