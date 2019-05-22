Ольга Орлова перечислила достоинства женщин старше 40 лет
Отечественная телеведущая Ольга Орлова решила перечислить преимущества женщин, перешагнувших возрастной рубеж в 40 лет. Соответствующий пост 41-летняя звезда разместила в Instagram.
В своем профиле Ольга Орлова рассказала, что недавно обсуждала с подругой женский возраст. В частности, в последнее время ведущая “Дома-2” часто слышит от мужчин об их заинтересованности девушками постарше, и ей стало интересно, почему так происходит. В итоге звезда пришла к выводу, что хотя более юные дамы и имеют преимущество в виде молодого тела, у женщин за 40 тоже немало достоинств.
К примеру, таких представительниц прекрасного пола Ольга Орлова считает более мудрыми и способными адекватно реагировать на “заскоки” мужчин. Кроме того, дамы старше 40 лет, к коим относится и сама ведущая “Дома-2”, обычно опытнее в интимной жизни. У своих фолловеров певица поинтересовалась, что они думают по этому поводу.