Откровенные фотографии Ольги Серябкиной жестко раскритиковали пользователи в Instagram
Откровенные фотографии Ольги Серябкиной подвергли жесткой критике некоторые подписчики певицы в социальной сети Instagram. Пользователи призывают артистку быть скромнее.
Откровенные снимки появляются в аккаунте Ольги Серябкиной с завидной регулярностью и по традиции собирают огромное количество восторженных комментариев. Так случилось и в этот раз. Певица опубликовала подборку фотографий, на которых позирует в сдельном, но достаточно смелом купальнике, едва прикрывающим прелести знаменитости. Новые фотографии Ольги Серябкиной собрали более 284 000 отметок «Нравится» и огромное количество противоречивых комментариев. Одни пользователи восхищаются сексуальностью и красотой знаменитости. Другие придерживаются противоположного мнения. Недовольные подписчики сравнили певицу с «порноактрисой», которой кроме как телом больше нечем удивить людей. Пользователи называют фотографии вульгарными и обижаются на звезду «за деградацию».
«Ты певица или порноактриса, нечем людей удивить уже», «Зачем вы такие фотки делаете? Порнозвезды что ли», - возмущаются недоброжелатели. Впрочем, многие фанаты встали на защиту своей любимицы. «Шикарную девушку с какого ракурса не снимай, прекрасно получится. Все фото просто супер», «Собственно, если тело красивое, то почему бы его не показать», - поддерживают знаменитость поклонники.