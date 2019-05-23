Проповедник: Конец света наступит на Земле 9 июня

Проповедник из США Рональд Вейнланд спрогнозировал дату конца света. Оказалось, 9 июня на Землю вернется Иисус Христос. Его срок правления растянется на тысячу лет.
Пастор считает, что начало конца света было положено еще в 1994 году. До 9 июня Землю может уничтожить ядерная война, но, если в указанный день ничего не произойдет, значит эксперт ошибся с прогнозом ровно на один год.
На своем интернет-ресурсе Вейланд пишет, что узнал о дате возвращения Христа благодаря Богу, раскрывшему ему тайну правильного расчета. Предполагается, что этот день выпадет на Троицу. Апокалипсис стремительно приближается из-за политических войн во всем мире, которые могут спровоцировать ядерную войну и стать ключевой причиной пришествия Христа, вынужденного вмешаться в судьбу человечества и положить конец распрям.