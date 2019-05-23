Ани Лорак рассказала о жизни после развода и новой любви
Ани Лорак впервые рассказала фанатам о жизни после развода с Муратом Налчаджиоглу и новой любви. Откровенные признания певицы содержатся в интервью, размещенном в издании «КП».
Лорак призналась, что чувствует себя обновленной, поэтому сменила имидж, начала работать над новым песнями и научилась дышать по-другому. Певица собирается к своему дню рождения презентовать очередной альбом и подготовить невероятную концертную программу. Артистка не стала рассказывать о личной жизни, заявив, что хочет держать свою любовь в секрете. Что касается планов на отпуск, то звезда с родными намерена посетить Испанию и Грецию.
«Дочка хочет стать артисткой и уже делает успехи в театральном кружке. Ей дали главную роль. София успевает заниматься гимнастикой, танцами, рисованием, учить французский и английский языки», - поделилась Лорак.
Знаменитость устала от платьев с блестками, поэтому сменила стиль на «классику». Певица любит жареную картошку и дабл чизбургер, но редко позволяет себе вредную пищу.