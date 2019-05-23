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Шоу-бизнес

Королевский биограф: Друзья принца Гарри ревнуют его к Меган Маркл

Королевский биограф Анджела Леви рассказала, что друзья принца Гарри продолжают ревновать его к Меган Маркл. Их отношение не изменилось даже после появления на свет наследника Арчи.
Королевский биограф: Друзья принца Гарри ревнуют его к Меган Маркл

Как призналась королевский библиограф в интервью создателям киноленты «Меган и Гарри плюс один», в окружении герцога Сассекского считают, что супруга полностью его контролирует и даже является для него угрозой, поскольку придерживается феминистских взглядов. Помимо этого, друзья принца Гарии не верят в искренность чувств Меган Маркл, которая, по их мнению, после развода с бывшим супругом начала искать для себя подходящую партию и в итоге, найдя ее, вступила в брак по расчету. Герцогиню часто критикуют за попытку контролировать возлюбленного, что не может не сказаться на ее репутации в светских кругах.
Королевский биограф: Друзья принца Гарри ревнуют его к Меган Маркл

По словам Леви, приятели герцога уверены, что Меган Маркл излишне любопытна и старается знать все о том, что происходит вокруг него. К тому же она не стала поддержкой для принца Гарри, а продолжает привлекать внимание исключительно к своей персоне.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 07:23


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