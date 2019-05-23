Мать Децла сообщила о замене замков в квартире после переезда невестки и внука

«Мне неизвестны причины, по которым Юля оборвала с нами все контакты. Возможно, еще просто не пришло время. Замки в квартире я поменяла, но предупредила об этом свою невестку», - рассказала мать Децла в разговоре с журналистами издания «Собеседник».

Жизнь Кирилла Толмацкого оборвалась в начале февраля, сразу после выступления на одной из концертных площадок Ижевска. Недавно молодая вдова забрала сына и переехала от свекра со свекровью. Ирина и Александр Толмацкий не могут найти к невестке подход и уговорить ее разрешить им видеться с внуком.

Читайте также: Ани Лорак рассказала о жизни после развода и новой любви

Автор: Джанабилова Татьяна П

Добавление комментария

o