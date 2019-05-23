EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Авто

Названы победители премии «Международный двигатель года-2019»

Обнародован список победителей конкурса «Двигатель года», главным призом которого является звание «Международный двигатель года-2019». Участвовавшие в мероприятии агрегаты оценивали по мощности.
Названы победители премии «Международный двигатель года-2019»

Представители жюри из нескольких десятков стран мира самым лучшим мотором назвали 3,9-литровый агрегат V8 Ferrari на 720 лошадиных сил. Именно он стал лучшим «Международным двигателем-2019» и лучшим мотором для спорткаров с силовой установкой больше 650 единиц.

Лучшим в номинации «От 550 до 650 л.с» оказался тот же Ferrari F8, но как 600-сильная модификация. Электроустановка Jaguar J-Pace на 400 лошадей стала лучшей сразу в нескольких премиях: «Новый двигатель», «Электрическая СУ», «От 350 до 450 л.с.». Также в списке оказались модели Mercedes V8 и 2,5-литровый турбоагрегат для Porsche: их признали самыми мощными в номинациях «От 450 до 550 л.с.» и «От 150 до 350 л.с.» соответственно.

Читайте также: Автомобили General Motors начнут обновляться удаленно к 2023 году

Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 07:34


Читайте также
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
У китайских дилеров появился кроссовер Hongqi HS7 на базе
Немцы о Lada Vesta SW: Не знаешь, чего ждать от русского
Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин
Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной
Названы три самые надежные иномарки с пробегом из Европы
Эксперты составили рейтинг самых уродливых машин в мире
Российские умельцы показали, как отремонтировать бампер
Армия США признала непригодными новейшие броневики Oshkosh
УАЗ показал эволюцию интерьера внедорожника “Патриот”
В декабре в России стартует серийный выпуск электрокаров
Эксперты назвали последствия регулярного перескакивания
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 08:12 "Ноутбук хаоса" с самыми опасными вирусами продадут на
23.05, 08:09 Названы три причины развития хронической болезни почек
23.05, 08:05 Станислав Садальский высмеял новомодную диету с
23.05, 07:56 Ученые: Огромные океаны превратили Венеру в безжизненный
23.05, 07:55 Женщины-актрисы в «Игре престолов» разговаривают в три
23.05, 07:48 Виктория Лопырева проигнорировала советы поклонников и
23.05, 07:43 Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на
23.05, 07:35 Эксперты составили ТОП-10 лучших летних шин
23.05, 07:34 Названы победители премии «Международный двигатель
23.05, 07:25 Мать Децла сообщила о замене замков в квартире после
23.05, 07:23 Королевский биограф: Друзья принца Гарри ревнуют его к
23.05, 07:12 На рынке России стартуют продажи смарт-часов Huawei
23.05, 07:11 Ани Лорак рассказала о жизни после развода и новой любви
23.05, 07:03 Проповедник: Конец света наступит на Земле 9 июня
23.05, 07:00 Автомобили General Motors начнут обновляться удаленно к
23.05, 06:44 Смартфон Vivo Z5X с батареей на 5 000 мА•ч дебютирует
23.05, 06:30 "Я хотел тактильных ощущений": Элтон Джон признался, что
23.05, 06:00 Российский транспортер ПТС-4 высоко оценили в Индонезии
23.05, 05:00 Дима Билан мечтает в третий раз оказаться на сцене
23.05, 04:00 После провального выступления в финале "Евровидения"