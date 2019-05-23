Названы победители премии «Международный двигатель года-2019»

Представители жюри из нескольких десятков стран мира самым лучшим мотором назвали 3,9-литровый агрегат V8 Ferrari на 720 лошадиных сил. Именно он стал лучшим «Международным двигателем-2019» и лучшим мотором для спорткаров с силовой установкой больше 650 единиц.Лучшим в номинации «От 550 до 650 л.с» оказался тот же Ferrari F8, но как 600-сильная модификация. Электроустановка Jaguar J-Pace на 400 лошадей стала лучшей сразу в нескольких премиях: «Новый двигатель», «Электрическая СУ», «От 350 до 450 л.с.». Также в списке оказались модели Mercedes V8 и 2,5-литровый турбоагрегат для Porsche: их признали самыми мощными в номинациях «От 450 до 550 л.с.» и «От 150 до 350 л.с.» соответственно.

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Автор: Виталий Смирнов

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