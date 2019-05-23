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Авто

Эксперты составили ТОП-10 лучших летних шин

Эксперты аналитического агентства "Автостат" провели исследование, по результатам которого составили ТОП-10 лучших летних шин. Максимальное количество баллов, по мнению автолюбителей, набрал японский производитель Bridgestone.
Эксперты составили ТОП-10 лучших летних шин

Шинники из Японии набрали 9,06 баллов по отзывам клиентов из 10 возможных. Не ниже уровень удовлетворённости у водителей продукцией Michelin, отставшей от первого места в ТОП-10 на 0,1 балла. Третья строчка досталась Nokian. Этот бренд по результатам опроса заработал 8,86 баллов. За пределами первой тройки, разделив четвёртую строчку, расположились шины Pirelli и Continental с результатом 8,82 баллов. Всего на 0,2 от них отстала фирма Yokohama. На позициях с восьмой по девятую эксперты поставили Goodyear, Hankook и Cordiant.

Замкнула рейтинг лучших летних шин с результатом 7,69 балла по шкале удовлетворённостью продукцией компания "КАМА". Резина этого бренда пользуется наибольшей популярностью в России, хотя и не всегда полностью соответствует требованиям водителей, что объясняется невысокой стоимостью отечественного товара.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 07:35


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