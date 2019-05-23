EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на «Евровидении-2019»

Сергей Лазарев, занявший на «Евровидении» почетное третье место, прокомментировал пересчет голосов, сделанный в финале международного конкурса. Слова артиста цитирует издание «КП».
Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на «Евровидении-2019»

«Все конкурсанты устали от манипуляций жюри с голосами. Надоело, что артисты должны страдать из-за чьей-то ошибки», - заявил Лазарев, получивший еще один бал, который не отразился на его месте в рейтинге.

Стоит отметить, что итоги распределения балов Европейский вещательный союз изменил из-за некорректного расчета среднего результата. Первое место за собой сохранил Дункан Лоуренс, набравший 492 балла. Вторая и третья строчка достались Mahmood (465 баллов) и Лазареву (370 баллов).

Читайте также: Мать Децла сообщила о замене замков в квартире после переезда невестки и внука

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 07:43


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Алла Пугачева назвала Валерия Меладзе виновным в ее провале
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 08:12 "Ноутбук хаоса" с самыми опасными вирусами продадут на
23.05, 08:09 Названы три причины развития хронической болезни почек
23.05, 08:05 Станислав Садальский высмеял новомодную диету с
23.05, 07:56 Ученые: Огромные океаны превратили Венеру в безжизненный
23.05, 07:55 Женщины-актрисы в «Игре престолов» разговаривают в три
23.05, 07:48 Виктория Лопырева проигнорировала советы поклонников и
23.05, 07:43 Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на
23.05, 07:35 Эксперты составили ТОП-10 лучших летних шин
23.05, 07:34 Названы победители премии «Международный двигатель
23.05, 07:25 Мать Децла сообщила о замене замков в квартире после
23.05, 07:23 Королевский биограф: Друзья принца Гарри ревнуют его к
23.05, 07:12 На рынке России стартуют продажи смарт-часов Huawei
23.05, 07:11 Ани Лорак рассказала о жизни после развода и новой любви
23.05, 07:03 Проповедник: Конец света наступит на Земле 9 июня
23.05, 07:00 Автомобили General Motors начнут обновляться удаленно к
23.05, 06:44 Смартфон Vivo Z5X с батареей на 5 000 мА•ч дебютирует
23.05, 06:30 "Я хотел тактильных ощущений": Элтон Джон признался, что
23.05, 06:00 Российский транспортер ПТС-4 высоко оценили в Индонезии
23.05, 05:00 Дима Билан мечтает в третий раз оказаться на сцене
23.05, 04:00 После провального выступления в финале "Евровидения"