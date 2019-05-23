Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на «Евровидении-2019»

«Все конкурсанты устали от манипуляций жюри с голосами. Надоело, что артисты должны страдать из-за чьей-то ошибки», - заявил Лазарев, получивший еще один бал, который не отразился на его месте в рейтинге.

Стоит отметить, что итоги распределения балов Европейский вещательный союз изменил из-за некорректного расчета среднего результата. Первое место за собой сохранил Дункан Лоуренс, набравший 492 балла. Вторая и третья строчка достались Mahmood (465 баллов) и Лазареву (370 баллов).

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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