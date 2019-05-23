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Шоу-бизнес

Виктория Лопырева проигнорировала советы поклонников и отправилась в Канны

Ставшая недавно мамой знаменитая модель и ведущая Виктория Лопырева долгое время не могла решиться на поездку без сына и даже попросила совета у подписчиков в социальной сети в Instagram. Впрочем, знаменитость проигнорировала слова подписчиков о необходимости остаться с наследником и отправилась в Канны на фестиваль.
Виктория Лопырева проигнорировала советы поклонников и отправилась в Канны

Накануне Виктория Лопырева опубликовала в своем аккаунте новый пост, в котором призналась, что дома замучила всех вопросом о том, стоит ли ей отправиться в Париж, поездка куда была запланирована ранее. Звезда призналась, что у нее уже все готово к путешествию, но она не может заставить себя оторваться от сына даже на 3 дня. В конце публикации Виктория Лопырева поинтересовалась, как бы в этой ситуации поступили ее поклонники. Многочисленные подписчики принялись публиковать советы, адресованные любимице. Одни признались, что ничего плохого в такой поездке нет, другие, которых оказалось большинство, призвали остаться дома, поскольку на фестивале каждый год происходит одно и то же, а общение матери с сыном важнее.
Виктория Лопырева проигнорировала советы поклонников и отправилась в Канны

Спустя несколько часов Виктория Лопырева сообщила, что все-таки решила оставить наследника и отправиться на фестиваль в Канны. При этом селебрити поинтересовалась у поклонников, как они считают, с какого возраста можно брать с собой в путешествия ребенка. Советы пользователей не заставили себя ждать. Пользователи признаются, что в перелетах с малышом ничего плохого нет, однако к таким поездкам следует готовиться основательно.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 07:48


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