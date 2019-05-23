Женщины-актрисы в «Игре престолов» разговаривают в три раза меньше мужчин
Женщины говорят в сериале «Игра престолов» в три раза меньше мужчин, им принадлежит всего 25% реплик. Об этом свидетельствует отчет Ceretal.
В компании сообщили, что проводили свое исследование при помощи машинного обучения. Его точность составляет 85%. В процессе изучения стало известно, что представителям сильного пола принадлежит 75% разговоров, тогда как с женщинами ситуация меняется от сезона к сезону. Многие женские героини играли центральные роли в последних сезонах, но именно восьмой, финальный, оказался для них наиболее немногословным.
По данным отчета компании, 50% реплик принадлежит Дейенерис Таргариен и Серсее Ланнистер. В завершающем эпизоде девушки «выдают» 20% фраз, тогда как у мужчин этот показатель заметно выше 80%. Сами актеры из «Игры престолов» не согласны в том, что в сериале присутствует сексизм, категорически отрицая подобные обвинения.