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Шоу-бизнес

Станислав Садальский высмеял новомодную диету с продуктами геометрической формы

Станислав Садальский, обожающий вкусно поесть, высмеял новомодную диету, состоящую из нарезанной треугольниками моркови, плавленого сыра и круглого хлеба. Соответствующий пост актер разместил в микроблоге Instagram.
Станислав Садальский высмеял новомодную диету с продуктами геометрической формы

«Видимо, секрет кроется в правильной геометрической форме. Я так могу нарезать любой продукт, даже торт. Правда, эксперты рекомендуют исключить из рациона острое, соленое, копченое и сладкое. Пить лучше зеленый чай и воду. Нарезанные по правилам продукты разрешено употреблять по 500 грамм в сутки. Результат обещают уже через две недели», - цитирует Садальского издание Teleprogramma.

Садальский поинтересовался у фанатов, существуют ли способы приготовления бутербродов без основного ингредиента – хлеба. Актер и его подруга Ольга Богданова любят хорошо поесть, потребляя, как говорила Фаина Раневская, на полведра меньше, чем хочется. Звезда отказался от спиртного и сел на диету из-за скачков давления. Врачи рекомендовали Станиславу Юрьевичу поберечь здоровье хотя бы до дня рождения, которой знаменитость отметит в августе.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:05


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