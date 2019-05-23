Названы три причины развития хронической болезни почек

Данный недуг очень опасен для людей: он воздействует на появление гипертонии, проблем с костями и анемии. В США в последние годы случаи с хронической болезнью почек регистрируются все чаще. Научные сотрудники Университета Колорадо провели исследования и назвали причины этой болезни.Первой из них является поедание пищи, инфицированной грызунами, и купание в грязной воде. В этом случае появляется большой риск заражения инфекциями, которые наносят мощный удар по почкам.По мнению ученых, применяемые фермерами пестициды для борьбы с сорняками оказывают токсичное действие на парный орган.Участившиеся эпизоды заболеваний почек могут быть связаны с жарой и глобальным потеплением, в частности. Работа и жизнь в условиях высоких температур способны ухудшить состояние почек, так как являются большой нагрузкой на них.

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Автор: Виталий Смирнов

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