Названы три причины развития хронической болезни почек
Почечная недостаточность и повышенный риск опасных нарушений в организме влияют на развитие хронической болезни почек. О трех причинах этого заболевания рассказали американские ученые.
Данный недуг очень опасен для людей: он воздействует на появление гипертонии, проблем с костями и анемии. В США в последние годы случаи с хронической болезнью почек регистрируются все чаще. Научные сотрудники Университета Колорадо провели исследования и назвали причины этой болезни.
Первой из них является поедание пищи, инфицированной грызунами, и купание в грязной воде. В этом случае появляется большой риск заражения инфекциями, которые наносят мощный удар по почкам.
По мнению ученых, применяемые фермерами пестициды для борьбы с сорняками оказывают токсичное действие на парный орган. Участившиеся эпизоды заболеваний почек могут быть связаны с жарой и глобальным потеплением, в частности. Работа и жизнь в условиях высоких температур способны ухудшить состояние почек, так как являются большой нагрузкой на них.