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Технологии

"Ноутбук хаоса" с самыми опасными вирусами продадут на аукционе за 1 130 000 долларов

В скором времени на аукционе продадут "ноутбук хаоса", операционная система которого заражена шестью самыми опасными компьютерными вирусами современности. Лэптоп Samsung NC10-14GB 10.2-Inch Blue Netbook, выпущенный в 2008 году, имеет стартовую цену 1 130 000 долларов.
"Ноутбук хаоса" с самыми опасными вирусами продадут на аукционе за 1 130 000 долларов

Современный художник Гуо О Донг создал при поддержке компании Deep Instinct необычный лот для аукциона. Особенностью устройства является его операционная система Windows XP SP3, заражённая самыми опасными компьютерными вирусами. Автор лота заразил ОС вредоносными программами, которые в своё время нанесли мировой экономике существенный ущерб, составивший порядка 95 миллиардов долларов США. Специалисты заразили компьютер вирусами ILOVEYOU, распространявшегося через файлобменники и электронную почту, а также MyDoom. Это вредоносная программа является самой быстро распространяющейся в истории. По некоторым данным, ее создали хакеры из России. Первый принёс ущерб в размере 15 миллиардов, а второй 38. Также ноутбук содержит троян SoBig и WonnaCry, вирус, занимающийся вымогательством.

В числе вредоносов оказался и DarkTequila, атакующий корпоративные серверы и ворующий информацию, а также BlackEnergy, нарушивший в 2015 году в Украине работу электросетей. Ущерб, причинённый этим вирусом, неизвестен, поскольку информация является засекреченной. Владелец ноутбука сможет пользоваться им, но выйти в сеть ему не удастся.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 08:12


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