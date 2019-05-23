Американские ученые рассекретили ядерный потенциал США

Как подсчитали американские ученые, на базах Пентагона находится 3 800 единиц ядерного оружия. Около 1 300 боезарядов развернуты на баллистических ракетах, порядка 300 расположены на военных аэродромах, 150 единиц находится на военных базах в США и странах Европы. В резерве числится 2 050 боеголовок, также к резерву относится 2 385 боеголовок, которые по причине окончания срока службы были сняты с вооружения. Они хранятся на складах Минэнерго и будут утилизированы.Ранее оборот ядерного оружия регулировал Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III. Документ был подписан в 2010 году и предусматривал, что количество ядерных запасов должно быть ограничено количеством 1 550 единиц. Помимо этого, в одном из пунктов соглашения обозначено, что стороны обязаны обнародовать данные о состоянии ядерного арсенала не менее 2 раз в год.Стоит отметить, что статистика об этом виде оружия с весны 2018 года была засекречена американским руководством. Данные приведены на начало 2019 года.

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Автор: Нина Лукашева

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