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Американские ученые рассекретили ядерный потенциал США

Американские ученые рассекретили ядерный потенциал США. Как стало известно от Ханса М. Кристенсена, американского аналитика и эксперта по проблемам ядерного оружия, а также директора Ядерного информационного центра Федерации американских ученых, арсенал составляет примерно 6 185 боеголовок. Информация о ядерном потенциале США появилась на страницах бюллетеня ученых-атомщиков Bulletin of Atomic Scientists.
Американские ученые рассекретили ядерный потенциал США

Как подсчитали американские ученые, на базах Пентагона находится 3 800 единиц ядерного оружия. Около 1 300 боезарядов развернуты на баллистических ракетах, порядка 300 расположены на военных аэродромах, 150 единиц находится на военных базах в США и странах Европы. В резерве числится 2 050 боеголовок, также к резерву относится 2 385 боеголовок, которые по причине окончания срока службы были сняты с вооружения. Они хранятся на складах Минэнерго и будут утилизированы.

Ранее оборот ядерного оружия регулировал Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III. Документ был подписан в 2010 году и предусматривал, что количество ядерных запасов должно быть ограничено количеством 1 550 единиц. Помимо этого, в одном из пунктов соглашения обозначено, что стороны обязаны обнародовать данные о состоянии ядерного арсенала не менее 2 раз в год.

Стоит отметить, что статистика об этом виде оружия с весны 2018 года была засекречена американским руководством. Данные приведены на начало 2019 года.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 08:17


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