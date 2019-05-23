Бывшая подруга Прохора Шаляпина заявила, что ждет от него ребенка

По словам Гудзевой, в последнее время Прохор Шаляпин перестал с ней общаться. Сначала девушка не очень переживала по этому поводу, однако на работе руководство узнало о беременности и уволило ее. У бывшей подруги Шаляпина уже есть 14-летняя дочь. Теперь она хочет, чтобы артист содержал ее, поскольку является отцом будущего малыша.Гудзева уверена, что Шаляпин перестал выходить на связь, поскольку боится потерять свою нынешнюю возлюбленную Виталину Цымбалюк-Романовскую. Если пианистка узнает о ребенке на стороне, то сразу же расстанется с ним. Девушка работала в компании, занимающейся железнодорожными перевозками. Она получала высокую заработную плату, а в связи с увольнением осталась без источников доходов.Гудзева до сих пор испытывает чувства к Прохору Шаляпину. Она убеждена, что певец ушел от нее к Цымбалюк-Романовской из-за денег. Кроме этого, Шаляпин подозревал бывшую возлюбленную в измене. Сама же девушка утверждает, что была верна артисту.

Читайте также: Дэниел Крэйг получил травму на съемках бондианы и дожидается операции

Автор: Валерия Орлова

Добавление комментария

o