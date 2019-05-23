Бывшая подруга Прохора Шаляпина заявила, что ждет от него ребенка
Татьяна Гудзева, бывшая подруга певца Прохора Шаляпина, заявила, что ждет от него ребенка. Она находится уже на восьмом месяце беременности.
По словам Гудзевой, в последнее время Прохор Шаляпин перестал с ней общаться. Сначала девушка не очень переживала по этому поводу, однако на работе руководство узнало о беременности и уволило ее. У бывшей подруги Шаляпина уже есть 14-летняя дочь. Теперь она хочет, чтобы артист содержал ее, поскольку является отцом будущего малыша.
Гудзева уверена, что Шаляпин перестал выходить на связь, поскольку боится потерять свою нынешнюю возлюбленную Виталину Цымбалюк-Романовскую. Если пианистка узнает о ребенке на стороне, то сразу же расстанется с ним. Девушка работала в компании, занимающейся железнодорожными перевозками. Она получала высокую заработную плату, а в связи с увольнением осталась без источников доходов.
Гудзева до сих пор испытывает чувства к Прохору Шаляпину. Она убеждена, что певец ушел от нее к Цымбалюк-Романовской из-за денег. Кроме этого, Шаляпин подозревал бывшую возлюбленную в измене. Сама же девушка утверждает, что была верна артисту.