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Здоровье

Минздрав РФ раскрыл число умерших от врачебных ошибок

Минздрав РФ обнародовал данные, раскрывающие число людей, скончавшихся в 2018 году людей из-за врачебных ошибок. По данным министерства, неверное диагностирование привело к смерти 22 тысяч человек.
Минздрав РФ раскрыл число умерших от врачебных ошибок

Специалисты изучили данные, предоставленные паталого-анатомической службой за 2018 год. Медицинские работники за этот период провели 469 вскрытий, которые указали, в 4,8% случаях люди умирали из-за врачебных ошибок. Около 22 тысяч человек скончались, получив неверный диагноз от врачей. Эксперты фиксируют, эта негативная статистика увеличивается на протяжении пяти последних лет.

Кроме того, считается, что она неполная, так как в некоторых регионах России не проводят вскрытия. В Чечне и Ингушетии в 2018 году ни разу не состоялась данная процедура, тогда как в Москве она потребовалась 50 тысяч раз.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 08:54


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