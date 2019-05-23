Елена Летучая в платье с эффектным декольте затмила голливудских звезд на кинофестивале в Каннах

Одним из самых ожидаемых событий масштабного кинофестиваля стал премьерный показ фильма «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. По словам Елены Летучей, выхода этой картины она с нетерпением ожидала целых 2 года. Главные роли в новой киноленте достались Брэду Питту, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо. Появления этих звезд на красной дорожке с нетерпением ждали и многочисленные гости события и коллеги. Выход Марго Робби привлек особенное внимание присутствующих, которые вскоре были разочарованы совершенно неудачным нарядом, подобранным голливудской красавицей для этого грандиозного действа.В свою очередь Елена Летучая покорила гостей своей элегантностью. Российская телезвезда появилась на мероприятии в облегающем бархатном платье в пол черного цвета. Идеальная форма декольте, а также массивное колье, красивые серьги, безупречный макияж и изящная укладка не могли не привлечь внимание присутствующих. Елена Летучая появилась на красной дорожке под руку с супругом Юрием Анашенковым. Пара выглядела очень гармонично.Подписчики утверждают в комментариях под постами теледивы, что российская звезда смотрелась на фестивале в Каннах лучше всех голливудских див.

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Автор: Нина Лукашева

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