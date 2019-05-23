Елена Летучая в платье с эффектным декольте затмила голливудских звезд на кинофестивале в Каннах
Российская телеведущая Елена Летучая в элегантном вечернем платье с эффектным декольте затмила на красной дорожке Каннского кинофестиваля всех без исключения голливудских звезд. О том, как проходит мероприятие, звездная теледива рассказывает на своей странице в соцсети Instagram.
Одним из самых ожидаемых событий масштабного кинофестиваля стал премьерный показ фильма «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. По словам Елены Летучей, выхода этой картины она с нетерпением ожидала целых 2 года. Главные роли в новой киноленте достались Брэду Питту, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо. Появления этих звезд на красной дорожке с нетерпением ждали и многочисленные гости события и коллеги. Выход Марго Робби привлек особенное внимание присутствующих, которые вскоре были разочарованы совершенно неудачным нарядом, подобранным голливудской красавицей для этого грандиозного действа.
В свою очередь Елена Летучая покорила гостей своей элегантностью. Российская телезвезда появилась на мероприятии в облегающем бархатном платье в пол черного цвета. Идеальная форма декольте, а также массивное колье, красивые серьги, безупречный макияж и изящная укладка не могли не привлечь внимание присутствующих. Елена Летучая появилась на красной дорожке под руку с супругом Юрием Анашенковым. Пара выглядела очень гармонично.
Подписчики утверждают в комментариях под постами теледивы, что российская звезда смотрелась на фестивале в Каннах лучше всех голливудских див.