Ученые выяснили, опаснее гипертония или низкое кровяное давление
Ученые из Германии рассказали, что на самом деле опаснее, низкое кровяное давление или гипертония. Как выяснилось, оба состояния таят в себе серьезные риски для здоровья.
Гипотония является противоположностью гипертонии. Последнее считается гораздо более опасным для здоровья. Слишком высокое кровяное давление наносит вред именно сосудам, приводя к многочисленным сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как мерцательная аритмия, инсульты и сердечные приступы. В тоже время низкое кровяное давление может быть следствием основного заболевания. Например, возникает вопрос о недостаточности работы щитовидной железы или сердечной недостаточности. Врачи в этом случае говорят о вторичной симптоматической гипотензии. Даже лекарства, такие как бета-блокаторы могут привести к коллапсу кровообращения с потерей сознания.
К указанному состоянию может имеет место предрасположенность. Это касается молодых и стройных женщин. Многие люди справляются с этим, другие же быстро устают, страдая от упадка сил. Ситуации может помочь кофе или физические упражнения, повышающие кровяное давление. Стоит отметить и то, что утром показатель обычно ниже, а в дневное время он увеличивается в зависимости от возраста, пола, веса, диеты и, прежде всего, нагрузки.
На фоне вышесказанного ученые предупреждают, если кровяное давление без видимой причины в течение длительного периода времени сильно падает, это является таким же опасным, как и гипертония. Состояние можно определить по бледности лица, головной боли, ухудшению памяти, что чревато депрессией и сопутствующими проблемами.