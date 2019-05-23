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Ученые выяснили, опаснее гипертония или низкое кровяное давление

Ученые из Германии рассказали, что на самом деле опаснее, низкое кровяное давление или гипертония. Как выяснилось, оба состояния таят в себе серьезные риски для здоровья.
Ученые выяснили, опаснее гипертония или низкое кровяное давление

Гипотония является противоположностью гипертонии. Последнее считается гораздо более опасным для здоровья. Слишком высокое кровяное давление наносит вред именно сосудам, приводя к многочисленным сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как мерцательная аритмия, инсульты и сердечные приступы. В тоже время низкое кровяное давление может быть следствием основного заболевания. Например, возникает вопрос о недостаточности работы щитовидной железы или сердечной недостаточности. Врачи в этом случае говорят о вторичной симптоматической гипотензии. Даже лекарства, такие как бета-блокаторы могут привести к коллапсу кровообращения с потерей сознания.

К указанному состоянию может имеет место предрасположенность. Это касается молодых и стройных женщин. Многие люди справляются с этим, другие же быстро устают, страдая от упадка сил. Ситуации может помочь кофе или физические упражнения, повышающие кровяное давление. Стоит отметить и то, что утром показатель обычно ниже, а в дневное время он увеличивается в зависимости от возраста, пола, веса, диеты и, прежде всего, нагрузки.

На фоне вышесказанного ученые предупреждают, если кровяное давление без видимой причины в течение длительного периода времени сильно падает, это является таким же опасным, как и гипертония. Состояние можно определить по бледности лица, головной боли, ухудшению памяти, что чревато депрессией и сопутствующими проблемами.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 08:46


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