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Культура

Сергей Безруков, Михаил Галустян и дети Сергея Жукова сыграют в фантастической комедии

Режиссер «Папиных дочек» Карен Захаров собрал звездный состав для своего нового проекта. В фильме о крымском Артеке задействованы Сергей Безруков, Ян Цапник, Надежда Михалкова, Михаил Галустян, Людмила Артемьева, Екатерина Климова и дети певца Сергея Жукова.
Сергей Безруков, Михаил Галустян и дети Сергея Жукова сыграют в фантастической комедии

Приключенческая кинолента с элементами фантастики будет сниматься на двух разных локациях: в крымском Артеке, а потом в Москве. Фильм режиссера Карена Захарова будет иметь название «Артек. Большое путешествие» и беспроигрышный актерский состав, состоящий из таких популярных артистов, как Сергей Безруков, Надежда Михалкова, Михаил Галустян, Екатерина Климова и другие.

Также картина станет первым появлением детей известного участника группы «Руки вверх» Сергея Жукова и его жены Регины Бурд в полнометражном фильме. Десятилетняя Ника и девятилетний Энджел сыграют ведущие роли в фантастической комедии о путешествиях во времени.

По сюжету, четверо тинейджеров, которые переживают непростой период в общении со своими родителями, едут на отдых в знаменитый детский лагерь. Там подростки находят Дерево желаний, что по легенде может воплотить мечты в реальность. В результате чудесное растение переносит ребят на 30 лет назад, где они встречают своих мам и пап. А дальше зрителей ждут захватывающие приключения актеров в «Артеке» образца 1988 года, хитросплетения фантастики и реальности, а также поиск взаимопонимания между поколениями.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 09:05


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