EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Россия / Выбор редакции

В Минобороны России рассказали о ходе работ над беспилотником «Охотник»

В России продолжаются работы над новым разведывательно-ударным беспилотником «Охотник». Сборка должна завершиться в ближайшее время. О предстоящих испытаниях рассказал заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко.
В Минобороны России рассказали о ходе работ над беспилотником «Охотник»

«Скажем так, нам понадобится еще немного время для реализации проекта, но он остается нашим приоритетным направлением. Беспилотная техника поможет сохранить военнослужащим жизни», - пояснил замминистра.

Стоит отметить, что глава ведомства Сергей Шойгу на расширенном заседании обещал поставить армии беспилотники средней дальности, предназначенные для атаки и ведения разведки, до конца года. Первый полет «Охотника» произведут в ближайшее время.

Ранее был обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник».

Читайте также: В Балтийске развертывают С-400 и ракетные комплексы «Панцирь-С»

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:57


Читайте также
Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году
Подсчитаны затраты России на подготовку бойцов спецназа к
Фрегат «Адмирал Горшков» отправился из Владивостока в Тихий
ЛГБТ-активисты: В Москве пройдет гей-парад и три митинга
В Балтийске развертывают С-400 и ракетные комплексы
В Госдуме прокомментировали заявление Украины о
Адмирал опроверг слухи о военном использовании белух на
Путин оценил значение лазерного оружия для армии России
В Минобороны России рассказали о ходе работ над
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 09:46 Столетняя жительница Новой Зеландии открыла свой секрет
23.05, 09:42 Ученые: Диабет 2 типа излечим с высокой вероятностью
23.05, 09:41 Звезда «Города грехов» Джессика Альба перед постельными
23.05, 09:40 В Саратове возле салона BMW нашли труп сбитой
23.05, 09:36 Журналист из Краснодара вызвал на дуэль назвавшего
23.05, 09:30 Наталья Рудова показала, как в реальности проходят ее
23.05, 09:26 Сын Жанны Фриске через представителей выплатил часть
23.05, 09:22 Певица Глюк’oZa возмутила поклонников в Instagram
23.05, 09:20 Любовь Успенская не подтвердила информацию о
23.05, 09:17 Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь
23.05, 09:17 В Иннополисе представят планшет «Аквариус» на российской
23.05, 09:11 Дети уральских бизнесменов попали в список богатейших
23.05, 09:10 Выявлена неожиданная связь между фибромиалгией и
23.05, 09:05 Сергей Безруков, Михаил Галустян и дети Сергея Жукова
23.05, 08:58 Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака
23.05, 08:57 В Минобороны России рассказали о ходе работ над
23.05, 08:55 Елена Летучая в платье с эффектным декольте затмила
23.05, 08:54 Минздрав РФ раскрыл число умерших от врачебных ошибок
23.05, 08:46 Ученые выяснили, опаснее гипертония или низкое кровяное
23.05, 08:32 Бывшая подруга Прохора Шаляпина заявила, что ждет от