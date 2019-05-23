В Минобороны России рассказали о ходе работ над беспилотником «Охотник»
В России продолжаются работы над новым разведывательно-ударным беспилотником «Охотник». Сборка должна завершиться в ближайшее время. О предстоящих испытаниях рассказал заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко.
«Скажем так, нам понадобится еще немного время для реализации проекта, но он остается нашим приоритетным направлением. Беспилотная техника поможет сохранить военнослужащим жизни», - пояснил замминистра.
Стоит отметить, что глава ведомства Сергей Шойгу на расширенном заседании обещал поставить армии беспилотники средней дальности, предназначенные для атаки и ведения разведки, до конца года. Первый полет «Охотника» произведут в ближайшее время.
Ранее был обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник».