Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь
Ученый Александр Агуреев объяснил, почему в космосе запрещается употреблять алкоголь. Отмечается, что невозможно гарантировать адекватное поведение человека, который находится под воздействием спиртного. К слову, членам экипажей запрещены и газированные напитки, поскольку они разливаются при открытии.
«Психологи не могут дать точную гарантию, что человек будет себя вести нормально в условиях космического полета и стрессовой ситуации. Никто не может точно спрогнозировать реакцию людей», заявил российский исследователь.
Когда создавалась МКС, диетологи из Канады предлагали включить в повседневный рацион астронавтов вино, ведь этот напиток разрешен членам экипажей подводных лодок. Однако ученые NASA после детального изучения данного вопроса заявили, что на подлодках присутствует система круглосуточного дежурства, установлена строгая иерархия, а на МКС отсутствует гарантия, что ночью кто-либо не выпьет весь запас спиртного. Что касается газированных напитков, то при открытии жидкость и газ разлетаются в стороны. В результате они могут попасть в нос и глаза астронавтов, а это создает некое неудобство.