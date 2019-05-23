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Наука

Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака

Ученые, работавшие на базе Университета Канзаса, доказали, что мужские усы, достигающие толщины от 9 миллиметров, в 16 раз реже поражаются плоскоклеточной карциономой. Материалы исследования появились в издании Medicalxpress.
Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака

Дерматолог Дэниел Айрес рассказал, что рак часто развивается из актинического кератоза, выглядящего как чешуйчатое пятно на коже. Заболевание возникает из-за длительного воздействия солнечных лучей и поражает мужчин старше 50 лет. Новообразования могут появиться на голове, ушах и вокруг губ.

«В основе нашей работы исследование с участием добровольцев, носящих усы с 20 лет. Растительность служит защитой от кератоза и его преобразования в рак. Мы не знаем, помогают ли усы мужчинам в возрасте, но считаем, что они не повредят», - пояснил Айрес.


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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:58


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