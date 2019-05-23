В Иннополисе представят планшет «Аквариус» на российской OC «Аврора»
«Аквариус» и ОМП сообщили о выпуске отечественного планшета, который работает на российской операционной системе «Аврора». Представят модель на спецмероприятии в Иннополисе.
Первым созданным в РФ планшетом, функционирующим на OC «Аврора», стало устройство Aquarius Cmp NS208 с 8-дюймовым экраном и чипом на 8 ядер. Новинка предназначается в основном для профессионалов. Работать с ним можно даже при температуре +60 градусов Цельсия.
Планшет «Аквариус» поддерживает систему NFC, навигационные механизмы ГЛОНАСС и GPS, а также технологии связи 4G/3G/Wi-Fi/Bluetooth. Можно отметить и сканер для чтения QR- и штрих-кодов. О стоимости планшета «Аквариуса» пока информации нет.
Ранее сообщалось о выпуске фирмой Eewrite первого планшета Epad X с двумя дисплеями. Аппарат оснащен 2 Гб оперативной памяти, батареей емкостью 5000 мАч, стереодинамиками и силусом, благодаря которому на экране планшета можно создавать рисунки.