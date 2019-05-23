EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Технологии

В Иннополисе представят планшет «Аквариус» на российской OC «Аврора»

«Аквариус» и ОМП сообщили о выпуске отечественного планшета, который работает на российской операционной системе «Аврора». Представят модель на спецмероприятии в Иннополисе.
В Иннополисе представят планшет «Аквариус» на российской OC «Аврора»

Первым созданным в РФ планшетом, функционирующим на OC «Аврора», стало устройство Aquarius Cmp NS208 с 8-дюймовым экраном и чипом на 8 ядер. Новинка предназначается в основном для профессионалов. Работать с ним можно даже при температуре +60 градусов Цельсия.

Планшет «Аквариус» поддерживает систему NFC, навигационные механизмы ГЛОНАСС и GPS, а также технологии связи 4G/3G/Wi-Fi/Bluetooth. Можно отметить и сканер для чтения QR- и штрих-кодов. О стоимости планшета «Аквариуса» пока информации нет.

Ранее сообщалось о выпуске фирмой Eewrite первого планшета Epad X с двумя дисплеями. Аппарат оснащен 2 Гб оперативной памяти, батареей емкостью 5000 мАч, стереодинамиками и силусом, благодаря которому на экране планшета можно создавать рисунки.

Читайте также: \"Ноутбук хаоса\" с самыми опасными вирусами продадут на аукционе за 1 130 000 долларов

Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 09:17


Читайте также
Производители смартфонов отказались от съемных аккумуляторов
Искусственный интеллект создал уникальный рецепт
Смарт-часы Lenovo Ego поступили в продажу с ценником в 29
Названы ключевые нововведения засекреченного iPhone 11
Журналисты назвали Топ-10 привычек пользователей, убивающих
Компания Xiaomi опустила цену смартфона Mi Mix 2S ниже 300
Сверхманевренный истребитель Су-30СМ показали на видео
Ошибка в Steam привела к бесплатной раздаче нескольких
Названы стоимость и дата выхода консоли Sony PlayStation 5
Опубликован постер флагмана Honor Magic 3 без кнопок и
Компания Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi
Российские разработчики создают высокоточную авиационную
Комментарии
Комментатор
Это все круто, конечно, но лучше бы научились делать собственные процессоры и чипсеты, а так баловство.
Цитата Ответить
Сегодня, 09:41
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 09:46 Столетняя жительница Новой Зеландии открыла свой секрет
23.05, 09:42 Ученые: Диабет 2 типа излечим с высокой вероятностью
23.05, 09:41 Звезда «Города грехов» Джессика Альба перед постельными
23.05, 09:40 В Саратове возле салона BMW нашли труп сбитой
23.05, 09:36 Журналист из Краснодара вызвал на дуэль назвавшего
23.05, 09:30 Наталья Рудова показала, как в реальности проходят ее
23.05, 09:26 Сын Жанны Фриске через представителей выплатил часть
23.05, 09:22 Певица Глюк’oZa возмутила поклонников в Instagram
23.05, 09:20 Любовь Успенская не подтвердила информацию о
23.05, 09:17 Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь
23.05, 09:17 В Иннополисе представят планшет «Аквариус» на российской
23.05, 09:11 Дети уральских бизнесменов попали в список богатейших
23.05, 09:10 Выявлена неожиданная связь между фибромиалгией и
23.05, 09:05 Сергей Безруков, Михаил Галустян и дети Сергея Жукова
23.05, 08:58 Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака
23.05, 08:57 В Минобороны России рассказали о ходе работ над
23.05, 08:55 Елена Летучая в платье с эффектным декольте затмила
23.05, 08:54 Минздрав РФ раскрыл число умерших от врачебных ошибок
23.05, 08:46 Ученые выяснили, опаснее гипертония или низкое кровяное
23.05, 08:32 Бывшая подруга Прохора Шаляпина заявила, что ждет от