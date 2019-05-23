Певица Глюк’oZa возмутила поклонников в Instagram «вульгарными» фото
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под творческим псевдонимом Глюк’oZa, возмутила своих многочисленных поклонников в Instagram «вульгарными» фото. Подписчики признаются, они не понимают, что произошло с их любимицей.
Возмущение пользователей вызвал кадр, на котором Глюк’oZa позирует в обнимку с детской игрушкой, сидя в не очень приличной позе на мягком диване. Из одежды на Наталье Чистяковой-Ионовой облегающий сдельный купальник желтого цвета и высокие прозрачные ботфорты. Певица сексуально смотрит в камеру, выглядя на снимке достаточно соблазнительно. Реакция подписчиков на новую публикацию не заставила себя ждать. В своих постах пользователи называют фотографии «безобразно вульгарными» и призывают звезду придумать что-то более интересное, нежели привлекать внимание пользователей настолько откровенными публикациями.
«Позвольте вопрос, я не понимаю: для чего вам эти фото? Что они вам дают? Да, красивая фигура. Да, выглядите моложе своих лет. Но зачем такие откровенные фото? Что за нужда кричать: «Смотрите, какая я сексуальная». Для чего все эти фотосессии?», «Стала совсем безобразно вульгарной», «Как надоели, эти голые фото. Может, уже что-то интересней придумаете», - возмущаются подписчики.
Впрочем, скандальный кадр Глюк’oZы собрал за сутки свыше 79 000 отметок «Нравится».