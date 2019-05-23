Любовь Успенская не подтвердила информацию о госпитализации Вилли Токарева

Не так давно появились слухи о госпитализации Вилли Токарева. Источники сообщали, исполнитель попал в больницу, но, что стало причиной помещения артиста в стационар неизвестно. Представители сайта Teleprogramma обратились к близкому другу певца в надежде узнать детали. Любовь Успенская, являющаяся не только приятельницей, но и коллегой музыканта, не подтвердила данные о его нахождении в больнице. По её словам, если бы это произошло, родные бы оповестили в числе первых звезду городского романса и Михаила Шуфутинского, но они не давали знать о проблемах со здоровьем у приятеля.Певица добавила, она пробовала связаться с Вилли Токаревым, но его телефон отключён. Вероятно, заключила знаменитость, он просто устал от повышенного внимания со стороны журналистов и общественности и решил временно отдохнуть от всего, уединившись.

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Автор: Валерий Селезнев

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